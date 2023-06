«Kui keravälk majja tuleb, ei tohi suud lahti hoida, seal majas peremees hoidis»

Uus äiksehoog peksab kõverikke õunapuid. Maja nagiseb ja koliseb, keset seina on üksainus pistikupesa, selle aukudest säriseb üksikuid siniseid sädemeid. Need ulatavad peaaegu raadio välja tõmmatud pistikuni.

«Siia tuli kah ükskord keravälk,» näitab Johanna konksus sõrmega välgu teekonda. Üleval jookseb piki seinapalki must jutt. «Kui raadio on piksega lahti, tuleb välk oma uudiseid tooma.»

Johanna tõuseb ja surub kortsulise nina vastu klaasi, peegelduselt näen, et kuigi ta teeb nägu, et vaatab aknast välja, on tal silmad kinni. Johanna räägib, kuidas ta oli suvel enne mässu käinud mustikal ja kuulnud imelikku häält. Kaljul magas karvase rinnaga mees, ta oli ilma särgita tukkuma jäänud. Kõhu peal oli keras must rästik. Nii must, et siksakki oli näha alles siis, kui Johanna päris ligi läks. Mees norskas selili, suu lahti, rästik liigatas iga kord, kui ta kõvemini norsatas. Korraga tõstis rästik pea ja limpsas keelt. Ta vingerdas mehe pärani suu poole, mis oli nagu kutsuv urg.