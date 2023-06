Kindlapeale minek neile, kel peavoolukirjandusest kõrini

Graeme Macrae Burnet « Patsiendi lugu » kombineerib romaaniks kurikuulsa terapeudi biograafia ja noore neiu päevikud. Puutusin kirjanikuga esimest korda kokku 2017. aasta HeadRead festivalil, kus tema esinemine innustas lugema romaani « Tema verine sepitsus ». See oli huvitav lugemine, mistõttu äratas huvi ka autori uus teos, seda enam et kirjanik ka sel aastal raamatufestivalil esines.

Tänapäev/1965, London. Kirjanik, kes on pikalt tegelenud vastuolulise psühhoterapeudi Collins Braithwaite'i elu uurimisega, saab paki noore naise märkmikutega, kuhu too on täheldanud oma kokkupuuted kurikuulsa mehega sealhulgas teraapiasessioonid. Braithwaite'i vastuvõttu jõudis neiu, kuna tundis mehe raamatut lugedes ühes patsiendis ära oma õe, kes tegi enesetapu, ja võttis pähe, et surm on mehe süü ning lõi endale tema külastamiseks uue identiteedi. Esialgsest soovist õe surmas selgust saada koorub välja midagi muud.

Jällegi algab romaan sellega, kuidas kirjanik leiab dokumendid, mis tema raamatu aluseks saavad. Festivalil põhjendas Burnet, et kasutab sellist stiili, kuna tema arvates poleks see usutav, kui ta lihtsalt kirjutaks noore neiu vaatepunktist. Lisaks saab ta kõik tekstis olevad faktivead päeviku autori ekslikkuse kaela ajada.

Raamatus vahelduvad päevikud ja biograafiakatked loovad huvitava dialoogi, kus tervikpilti tuleb otsida ridade vahelt. Alguses eeldasin, et süžee keerleb ümber päevikupidaja, kelle päris nime, muide, ei selgugi, õe surma asjaolude uurimise, aga fookus on hoopis mujal ja ma ei suutnudki täpselt paika panna, kus. Lugu on pidevas muutumises ning terapeudi-patsiendi dünaamikat oli äärmiselt huvitav jälgida. See sõnapaar võiks olla piisav nende suhte iseloomustamiseks, aga ei, sest terapeut on isehakanud ja patsient on väljamõeldud. «Patsiendi lugu» illustreerib seega suurepäraselt, kuidas lisanduvad infokillud arvamust ümber kujundavad.