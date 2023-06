Nipid, kuidas kriisiolukorras ja madalseisus oma suhtumist muuta

Maria tõdeb, et arvatakse, et seisund on paratamatu ja seotud väliste tingimustega. Tegelikult see nii ei ole. Me saame oma seisundit ise teadlikult juhtida ja valida. Kui midagi juhtub, tekib väljakutse või kriisisituatsioon, saad sina otsustada, millises seisundis sa neid probleeme lahendama hakkad.

Ta selgitab, et kui sa tahad kogeda suurepärast elukogemust, tuleb kõigepealt mõista, et oma emotsionaalset ja füüsilist seisundit saad luua ikka ja ainult sina ise. Ükskõik, mis välises maailmas juhtub, sina saad otsustada, mida sa mingi kogemusega teed ja millise reaalsuse muutunud olukorras lood. Kõik on muutumises, välja arvatud see, et kõik on muutumises.