LUGEMISSOOVITUS ⟩ Idülliline ja seikluslik «Suvi Sommerbys» on lihtsalt väga hea raamat

Kui Astrid Lindgreni jutud võivad tänapäeva lastele juba pisut võõraks jääda, siis Sommerby loos saavad nad ennastki ära tunda. Autor, sakslanna Kristen Boie maalib usutava pildi tänapäeva laste elust, kes ei oska kartuleid koorida ega tea, kust tulevad munad, aga oskavad ümber käia Whats Appiga. Samas tutvustab ta läbi vanaema, et ka teistmoodi on võimalik elada, ka kaasaegses maailmas. Ja võib-olla sedasi isegi õnnelikum olla.

Kui sellest raamatust täiskasvanuna midagi õppida, siis seda, et rahu võib leida väga lihtsate vahenditega. Ja me kõik peaksime seda aeg-ajalt endale lubama. Maailm ilma digitaalse meediata pole tänapäeval kindlasti enam võimalik, aga me saame sellest mõneks ajaks eemale minna. Lihtsalt olla, looduses kolada, mitte kuhugi kiirustada. Eriti oluline on see lastele, kelle vaba aeg täidetakse sageli mitmesuguse meelelahutusega. Harva on võimalus jääda mitmeks nädalaks ühte kohta ja lasta ajal lihtsalt kulgeda. Võib-olla võiks seda vahetevahel proovida? Ja kui selline puhkus pole mingil põhjusel siiski võimalik, siis lugege «Suve Sommerbys» ja saate sellest killukese ikkagi osa.