LUGEMIST KOOLIVAHEAJAKS ⟩ Humoorikas ja tempokas lugemine, kus kogu aeg midagi toimub

Kirsten Boie, «Suvi Sommerbys». Foto: Raamat

Kuigi tegemist on nooremale koolieale mõeldud raamatuga, sobib see ideaalselt ka pisut suurematele lastele ning kui vanemad seda oma lastele ette loevad, haaravad mereäärsed seiklused neidki kaasa. Tegelikult võib Sommerby sarja väga vabalt soovitada ka täiskasvanutele lugemiseks. Eriti hästi sobib see nendele, kes on lapsepõlves nautinud Astrid Lindgreni Kalle Blomkvisti või Tjorveni lugusid. Ka Sommerby raamatutes on osavalt kokku põimitud igas vanuses inimeste tunded ja mõtted ning ei puudu ka väike romantika. Väiksemad lugejad tunnevad ennast kindlasti ära Matsis ja Mikkelis, kes on vallatud poisiklutid ning mõtlevad enamasti head, aga satuvad sellest hoolimata äpardustesse. Teismelised elavad arvatavasti rohkem kaasa Marthale ja tema esimese armumise võludesse ja valudesse. Täiskasvanutele võib aga meeldida vanaema Inge kindlameelne iseloom ning tema kunagine armastuslugu, mille ümbert langeb saladusloor.

«Tagasi Sommerbys» meeldib kindlasti ka nendele, kes armastavad kirjandust, sest siin on tähtsal kohal ka raamatute ette lugemine ja raamatutest inspiratsiooni ammutamine. Martha loeb unejutte oma vendadele, kes raamatu tegelaste eeskujul üht-teist ette võtavad. Enda jaoks leiab tüdruk aga vanaema raamaturiiulilt kapsaks loetud klassika «Tuulest viidud». Tuleb välja, et see oli tema ema kunagine suur lemmik. Kuna Martha on ise parasjagu esimest korda armunud, siis leiab ta raamatust mitmeid kohti, millega enda ellu paralleele tõmmata. Autor on väga usutavalt need noore lugeja mõtted edasi andnud ning see meenutab kindlasti paljudele, mis tundega nad ise Scarletti elust lugesid.