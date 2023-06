Elizabeth Gilbert pani ukrainlaste pahameele tõttu uue raamatu ilmumise pausile

Menuraamatu «Söö, palveta, armasta» autor Elizabeth Gilbert postitas Instagrami video, milles selgitab, et andis möödunud nädalal teada oma uue teose «The Snow Forest» peatsest ilmumisest. Uus romaan on lugu vene perekonnast, kes varjab end pool sajandit Siberi metsades, et hoiduda nõukogude võimust ja kaitsta loodust tööstuse eest.