Ilmus Mikk Tšaškini religioossete ja müstiliste sugemetega debüütkogu «Paberist linn»

«Paberist linn» on religioossete ja müstiliste sugemetega luulekogu, mis võtab lugeja kaasa seisundeisse, momentidesse, vaadetesse, mis on ühtaegu nukrad ja avarad, tasased ja kaugeleviskuvad. Mikk Tšaškini luulet ja lühiproosat on avaldatud ajakirjades Värske Rõhk ja Looming.