3 (aja)lugu, mida eestlane võiks lugeda ka siis, kui suurt ajaloohuvi ei ole

«Estonia Seltsile antud aeg» Foto: Raamat

Suurepärane komplekt kultuurse Eestiga kaasa kulgemiseks. Väga ja väga mitmetest vaatenurkadest vaadatud ja hästi ning veel paremasti eriilmeliste autorite poolt kokku kirjutet. Jah, säherdune valik ja järjekord on minu rõõmus tahtlik viga ning seda saab lahkesti parandada, ent tõesti tundus hea nimelt noid raamatuid üheskoos soovitada.

Miks? Mitmel põhjusel. Pildimaterjal on kõigis pagana põnev. Sõnastamine ja käsitlemine on igaühes selgelt isikupärane. (Ajalugu ongi põnev ja isikupärane. Iga isiku pärane, kes ajaloos osaleb. Sinu ja minu ja meie ja nende pärane, järelikult.) Vaheldumisi sirvides ja/või järjestikku lugedes kujuneb manustavas ajus loomuliku loomeprotsessi tulemusel pilt meie aegadest. Ja see pilt pole ühegi konkreetse käsitluse ega tema autori(te) nägu, vaid – ja nüüd ma spekuleerin – Eesti nägu. Mida oligi tarvis tõestada. Või polnud? Eesti nägu koosneb hõlmamatust meelekillustikust, ent ega pikslite arv põhipilti muuda. Paar head raamatut võivad jõujooni paika sättida küll. Ja mulle päris meeldib, kuidas need kolm omadega toime tulevad. Ma hea meelega loeksin asjatundjate arvustusi kunagi kõigi kolme kohta, ent asjatundjad leiavad asjaomase materjali alati üles. Minu ülesanne on öelda, mida tõesti võiks lugeda ka siis, kui oled omast arust harilik huvilik.

Tiit Hennoste, «Kuldsete lehtede peal. «Loomingu» kirjanduslugu». Foto: Raamat

Võluv seegi, et kui pole Sa kunagi kuuldunud näiteks Estonia Seltsist, siis salamahti viivad Arne ja Mart Mikk me vanima rahvuslise ühenduse edengu kirjeldamise kaudu lugeja ootamatutesse kultuuriloo keerdkäikudesse. Üldse mitte üksnes ooperi või balleti, nagu noorema põlve sõbralik võhik arvata võiks, nad loovad loomulikku sidet meie professionaalse loometöö algusajaga ja sealt edasi. Tiit Hennoste seob sajandijagu Eesti kirjandust kokku ühe ja küllap tänini kõige olulisema Eesti ajakirja näitel, tehes seda nõnda, et taustata taiplik võib ette võtta kui põneviku ja jõuda ootamatu tõdemuseni, et ongi päris elu. Ja mitte veel surnud! Äge!