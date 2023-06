NÄDALA RAAMAT ⟩ Kuningad ja türannid, kes on Aasia suurriikides võimule tõusnud

Hoolimata Martti Kalda akadeemilisest taustast, pole raamat liiga akadeemiline. Laiema lugejaskonna huvides on sellest välja jäetud liigdetailsed viited, ning ülevaatlikuse huvides on tehtud üldistusi. Vaid iga peatüki lõpus olev lugemissoovituste nimistu, mis on ühtlasi osaliselt kasutatud kirjanduse nimekiri, lubab aimata, et tekstide ja saadete aluseks on põhjalik uurimistöö.

Kuigi tegu pole teadustööga, on faktid raamatus kontrollitud, ning järeldusi tehtud tõsiasjade pinnalt. Samas pole see süstemaatiline ajalookirjutus. Autor on jätnud omale vabaduse jätta välja sündmusi ja fakte, mis minu arvates põhiloo jutustamisele kaasa ei aita. Eelkõige on nende peatükkide keskmes võimu juures olevad isikud, olgu siis nood, kes ise kangesti püünele pürginud, või teised, kes troonil ja poodiumil juhuslikult. Ning laiendatult on võimul kogu nende suguselts, kuningadünastia või võimuperekond. Seega on fookus erinevalt tavaajaloost faktidelt pööratud inimestele. Nende elule ja surmale, ning muutumisele võimu keeristuultes. Nii hästi-halvasti, kui allikad seda kirjeldada lubavad.