KUNINGAKOJA SALAJASED PABERID ⟩ Põhjus, miks Charles armastab Camillat

Kui Bertie viiekümne üheksa aastaselt kuningas Edward VII-ks sai, tundus talle kõik see juba liiga hiljaks jäänuna. «Mul pole midagi igavese isa poole palvetamise vastu,» pobises ta kuninganna Victoria teemantjuubeli auks peetud jumalateenistusel, «kuid mind häirib, et ma olen ainus mees kogu riigis, kes peab taluma igavest ema.» Ka Charles on tundnud pettumust ja mõnikord ka meeleheidet ootele pandud elu tõttu. 2022. aasta kevadeks oli ta kõige kauem ootel olnud troonipärija ajaloos, kõige kauem Cornwalli hertsogi tiitlit kandnu ja kõige pikema teenistusega Rothesay hertsog (kellena teda põhja pool tuntakse). Ta tegi oma pettumuse teatavaks 1992. aastal pärast Diana isa, krahv Spenceri matuseid, vesteldes lahkunud krahvi kahekümne kaheksa aastase poja ja pärijaga. «Ta ei paistnud üldse hoolivat mu leinast ega tunnetest,» mainis noor krahv Spencer oma perele. «Olime äsja isa matnud, aga tema muudkui jahvatas, kuidas mul veab, et ma nii noorelt pärijaks sain!»

Nagu Bertie, nii tundis ka Charles end lapsepõlvest ja kooliajast traumeerituna. Tal oli tunne, et domineeriv isa ei mõistnud teda ning et ta oli ilma jäänud emotsionaalsest lähedusest emaga. Kõige lähedasem suhe oli tal ultrakonservatiivse lapsehoidja Mabel Andersoniga, kellega Camilla hämmastavalt sarnane olevat. Nagu Bertie, nii on ka Charles loomult esteet, sentimentaalne ja emotsionaalselt ebastabiilne mees, kes vajab ühtaegu emalikku ja samas tugeva käega naist, kes teda rahustaks ja tal tuju tõstaks. Sarnaselt Alice’iga on Camilla trumbiks alati olnud võime Charlesi tuju parandada ja meelt lahutada. Highgrove’i külalised tahaksid õhtusöökidel alati Camilla kõrval istuda, sest ta on tark ja kahe jalaga maa peal, laia silmaringiga ja otsekohene ning imeliselt hea huumorimeelega. Üks nende maja sagedane külaline mainis kunagi, et Camilla suur võlu seisneb selles, et ta suudab inimestes tekitada tunde, nagu nad oleksid kõige tähtsamad inimesed kogu seltskonnas. «Ma nõudsin, et sind minu kõrvale istuma pandaks,» ütleb ta sügaval ja usalduslikul häälel. «Tal on erakordne oskus tekitada sinus kuuluvuse tunnet,» rääkis üks külaline. «Pikka aega olime meie kahekesi nendel üritustel need, kes suitsetasid, ja ta suutis sellest teha omamoodi rõõmsa saladuse.» Nagu Alice, nii pole ka Camilla kunagi üritanud status quo’d vaidlustada. Ta on aristokraatlike juurtega ega vaja koolitust, kuidas kuningliku perekonna läheduses käituda. Nagu Alice’il, nii oli ka Camillal major Andrew Parker Bowlesi näol mari complaisant, keda ei häirinud üldlevinud nali, et ta on «mees, kes loobus riigi heaks oma naisest». Nagu Edward VII ei suutnud elada Alice’ita, nii pole Charles suutnud elada ilma Camillata.