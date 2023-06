GALERII ⟩ Kirjanike liidu noored esitlesid uut almanahhi

«Grafomaania II. Haljas» on noortesektsiooni aastat kokkuvõttev väljaanne, mis tutvustab 30 noore autori eripalgelist loomingut ja arengut. Nende hulgas on nii trükidebütante kui pikaaegsemaid avaldajaid, näiteks mortimer ja Sirly-Ann Meriküll. Almanahhist võib leida paratekste, luulet, lühijutte, novelle ning sissevaate noortesekstiooni tegemistesse nende teise hooaja lõikes. «Grafomaania II. Haljast» on võimalik varsti ka raamatupoodidest soetada.

Almanahhi on peatoimetanud noortesektsiooni teise aasta tuumiku liige, abiturient Annabel Agasild, kes sõnab Grafomaania kohta järgmist: «Minu jaoks täidab Grafomaania peale loomeväljaandele omase loomingu jagamise soovi ka omamoodi hüppeplatvormi või õppimise eesmärki. Eesti kirjandusmaastikul on palju ägedaid ja kirjanduslooliselt tähtsaid väljaandeid nagu Looming, Vikerkaar ja Värske Rõhk, aga verinoortel autoritel on kõikide soovijate kõrval tihti võrdlemisi keeruline esimest võimalust ja kogemust saada.»

Agasild arvab, et «Grafomaaniast» võiks edaspidigi saada omamoodi kursus iga-aastaste kirjanduslendudega nii autoritele kui selle koostajatele, andes samal ajal juurde julgust suurematesse väljaannetesse omaloominguga proovida ning seda ka iseseisvalt avaldada. «Meile saatis oma loomingut 108 noort ning andsime kõigile, kes kaante vahele ei mahtunud, ka tagasisidet, mis on arenevale autorile väga oluline. Valitud autorid, just nimelt debütandid, saavad ka kogemuse teha koostööd keele- ja sisutoimetajatega,» sõnas ta.