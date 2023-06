«Naistega sõbrad olla? Paljas mõtegi ajas naeru peale»

Magamistoast viis klaasuks terve seina pikkusele terrassile, kust avanes vaade aeda. Paolo oma jalga terrassile ei tõstnud – juba üksnes mõtegi, et peaks kas või hetke just nagu kõikidele vaatamiseks välja pandult paigal istuma, saatis judina mööda selgroogu alla –, ent Lorena soovis hommikuti enamasti just seal kohvi juua ja sarvesaia süüa. Paolo ei hakanud naisele seda pisukest isepäisust keelama, lõppeks on see ju puht Lorena enda asi, kui naine tahab lasta end maha tappa.