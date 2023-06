Müsteerium, mis seab kahtluse alla sõpruse ja usalduse

Marinersi saare läbimõõt on vaevu kuusteist kilomeetrit, aga kui Ivy, Ariana ja Cam olid teismelised, oli see kogu nende maailm. Rikkumatute randade ja ikoonilise tuletorni taga asub kaunis vana raamatukogu, mis kuulub Ivy perekonnale. Ivyt seob see saarega täiskasvanuna, aga Ariana tahtis siit kiiresti minema saada. See linn kätkeb endas liiga palju... mälestusi. Mitte ainult tema vastamata tundeid Cami vastu, vaid tragöödiat, mis kogukonnale armi jättis.