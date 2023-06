PÕNEV LAHENDUS ⟩ Mida teha siis, kui tahaks abielluda, aga raha ei ole?

Milly on väga rikas, kuid paraku ka väga haige. Temaga sõbrunenud Kate’il tekib plaan, kuidas ameerika neiu Londonisse ilmumist oma huvides ära kasutada. Tundub, et midagi ei saa viltu vedada. Elu keerdkäigud on aga etteaimamatud ning milleski ei saa kindel olla.

Romaani mõju hilisemale kirjandusele on olnud suur ja see pole kaotanud aastatega midagi oma väärtusest. Teiste seas on isegi Dashiel Hammet maininud, et tema loomingut on mõjutanud just «Tuvi tiivad». Romaani põhjal on tehtud film ja selle juurde pöördutakse üha uuesti ja uuesti tagasi. Henry James (1843–1916) on üks olulisemaid 19. sajandi realistlikke romaanikirjanikke. Ta kujutab toimuvat oma tegelaste seisukohast, andes nii oma teostele suurema psühholoogilise sügavuse.