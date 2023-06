Ajaloolane meenutab: 1950-ndatel oli Briti majandus verest tühjaks jooksmas

Tänapäeval, 60 aastat hiljem, on Suurbritannia oma vana ja uue identiteedi mosaiik. Nad on impeeriumi lammutanud, muutunud paljurahvuseliseks ühiskonnaks ning võtnud omaks heaoluriigi ja kõrge kvaliteediga riikliku koolisüsteemi, mis vähendab klassierinevusi. Suurbritannia ei saanud kunagi tagasi oma merelist ja majanduslikku ülemvõimu muu maailma ees ning tema roll Euroopas on kurikuulsalt vastuoluline («Brexit»). Kuid tegu on endiselt maailma kuue rikkama riigi hulka kuuluva maaga, see on endiselt parlamentaarne demokraatia koos esindusisikust monarhiga, see on endiselt juhtiv teadus- ja tehnoloogiariik ning euro asemel on endiselt käibel nael.