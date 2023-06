GALERII ⟩ Tallinna Keskraamatukogust saab laenutada uusi spordivahendeid

Valikus on näiteks tõukerattad, rulad, kiivrid, palju erinevaid palle, hantlid, joogamatid ja -plokid, käimiskepid ja suur hulk õuemänge (petank, indiaca, kroket, mölkky jt). Liikumisaasta puhul on äsja lisandunud palju uusi vahendeid, näiteks vererõhu- ja pulsimõõdikud ning vedrukepid. Samuti on Laagna ja Kännukuke raamatukogu kõrval olevatesse kogukonnaaedadesse paigaldatud uued male- ja lauatenniselauad.