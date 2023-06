Krista Kaer soovitab mõnusat suvelugemist, mida puhkuse ajal nautida

Oodatud teine raamat Skandari ja tema sõprade seiklustest viib lugeja tagasi saarele, kus hakkavad muidugi jälle toimuma kummalised sündmused. Metsikuid ükssarvikuid hakatakse tapma, kuigi nad peaksid olema surematud. Tõelaulus kõlab ettekuulutus, et saar sellist asja ei talu ning hakkab kätte maksma. Tõepoolest, tundub, et saare enda kude hakkab rebenema ning ohus on terve ükssarvikute maailm. Samal ajal on Kenna sattunud sepitsuste ohvriks, mis võivad muuta ta ohtlikuks nii Skandarile kui ka Skandari sõpradele. Midagi tuleb ette võtta ja sõbrad otsivad viisi saare päästmiseks.

Tegu on graafilise romaaniga, mille aluseks on tõesti aset leidnud sündmused. 2007. aastal teatab maailma suurim aardejahiettevõte, et on leidnud Atlandi ookeani põhjast tohutu veealuse aarde. Leiuga seoses tundub siiski, et see peaks õigusega kuuluma Hispaania riigile ning et tegu on 1802. aastal uputatud fregati La Merced aardega. Algab pikk ja keeruline võitlus selle nimel, et Hispaania saaks kätte oma ajaloolise pärandi.