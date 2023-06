«Räägitakse, et see oli sinu möödalask. Sind kutsutakse lastetapjaks»

Kallakupealne sisehoov pole kainet Frans Gryd ealeski kimbutanud, kuid kui ta on nina täis tõmmanud, komejanditab see temaga pidevalt. Kuidas ta ka ei püüaks jõuda otseteed majaukselt välipeldikusse, ikka eksitatakse ta liikuma mööda mäekülge allapoole, kus saatana kõrvenõgesed otsivad tema sukkadest auke ja rebenenud kohti, nagu oleks see nende leivatöö. Ta maksab neile kätte alati ühel ja samal viisil: samm tagasi, püksid alla ja särk üles, et nad täis kusta, ja kerigu põrgu see kärbsepirinat täis kottpime sitamaja. Joomauim kaitseb teda õhtujaheduse eest. Ta uratab põie tühjendamisel survet lisades. Iga aastaga painab häda järjest sagedamini, kuigi veeviskamine on aina vaevalisem. On tõsiasi, et praegugi on nõgesed märjad tema eelmisest külastusest, aga mis seal ikka teha, temasuguseid on ju jalaga segada. Kui Frans on riista kuivaks raputanud ja püksi tagasi toppinud, seisatab ta hetkeks, et pilguga ümbrust mõõta. Kivist majakökatsitele on aastad juba jälje jätnud ja on raske uskuda, et Maria kandi tulekahjust raadatud mäeveergu raiutud sügavate vundamentidega eluasemetel on turjal kõigest mõnikümmend aastat. Kusagil sügavikus, mäejalamil paiknevate hoonelobudike taga, on Gullfjärdeni laht ja linnasüda oma saare peal keset lahte. Ta soovib, et kogu saar rahameeste paleede raskuse all vetesügavusse vajuks. Seal nad kekutavad päevad läbi, susistavad koduvillases prantsuse keeles tühja-tähja, samal ajal kui tema vaevu jaksab osta veini, mis pealegi on nii hapu, et suunurgad iga lonksu peale krampi tõmbuvad. Ta näeb vaimusilmas, kuidas kobrutavad roiskveed sööstavad murdlainetena ehitud trepikodadesse; otse Mälareni järve tühjendatud roojatünnidest purjetab välja pruun laevastik, mis tuhatnelja hävitab kogu selle toreduse. Kreenis parukates tontlikud vanamoorid ahmivad vett kurku; nende kavalerid uluvad nasaalse sopraniga, ise kristall-lühtrite küljes rippudes. Ja kui järele mõelda, siis ei peaks üleujutus sellega piirduma. Tal ei ole midagi selle vastu, kui lained ka mööda seda mäenõlva tükk maad ülespoole rühiksid, et alles tema maja põrandalaudade all pidama jääda, pühkides platsi puhtaks kõikidest päevavarastest, hooradest ja sandilastest. Ta sügav ohe algab rõõmsalt ja lõpeb nukralt, sest unistus on sama ilus kui põgus. Veskid muudkui jahvatavad, tehes põrgulärmi, pidev kägin ja kloppimine kogu aeg. Ometi on see parem kui majadest kostev melu ja igal pool ringi jooksvad jõnglased, kelle vahel on võimatu vahet teha. Kui hakkad mõnda taga ajama, tarvitseb neil vaid kaduda nurga taha, kui sa enam ei tea, kes on kes. Siis ei jää üle muud kui krabada esimesel käeulatusse jäänud nagamannil kraest kinni ja anda talle vastu lõugu, teistele õpetuseks ja hoiatuseks. Frans saadab kõik põrgusse ja koperdab tagasi tühja kambrisse, sest vanamoor jookseb kusagil ringi, aga kui ta koju jõuab, tuleb talle kindluse mõttes keretäis anda, kuigi mees on tegelikult rõõmus, et saab rahus edasi juua, ilma et keegi näägutaks ning üüri ja elatise pärast salvavaid märkusi teeks.