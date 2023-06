Dave Benton: teistelt abi küsimises pole midagi häbiväärset

Benton usub, et inimese meeled on erakordselt võimsad ja neisse on talletatud palju infot, sealhulgas ka sellist, millest rääkida ei taheta. Aga just need on enamasti häiriva käitumise või olukorra probleemseks päästikuks ning võtmeks selle lahendamisel on nad üles leida, nendega töötada ja püüda võimalusel klienti aidata.

Benton on õppinud, et sidrunitest saab muudki, kui limonaadi. «Võid teha ka sidrunikooki või praegusel ajal isegi Mojitot. Teisisõnu – see on su enda otsustada, mida teha, sest tegelikult on võimalusi väga palju,» ütleb mees. Ta soovitab anda endast lihtsalt parim ja pidada meeles, et pole tarvis paljut. Vaja on, et see – mis iganes see ka on – et see toimiks.