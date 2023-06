LUGEMISSOOVITUS ⟩ 3 raamatusarja, milles on põnevust, sügavust ja nalja

Martin Walker on tõepoolest üks kõige paremaid meie ajal kirjutavaid krimikirjanikke üleüldse. Puhas lust lugeda, mõnus köögirõõm politseinikuga koos köögis sööke meisterdada ja et minusugustel pole küllap kunagi võimalust end Provence’i satutada, siis nonde raamatute kaudu juba oleks nagu natuke käinud. «Kuradikoobas», kui ei eksi, on eesti keeles viies raamat sarjast ja kuues on juba ilmunud – kõike ei jõua kohe. Kuuldavasti seitsmeski tulekul. Ja hea on. Luguhaaval toovad nood teosed meile ühe ilmanurga soojalt ja südamelähedaselt koju pluss kohale. Lõhnad, maitsed, koerad, hobused, ametnikud, inimesed… kõik see, mis elust elusa elu teeb. Esimese eestikeelse Walkeri kuulutas Jaan Martinson aasta parimaks krimiromaaniks. Julgen takka kinnitada, et sarja jõud ei rauge, pigem võtab uusi keerde peale. Kogu rammusa Provence’i kõrvale kõlbab vaadata praegu me telekanaleil jooksvat sarja eestikeelse nimega «Mõrvad Lõuna-Prantsusmaal». Teeb raamatutest pildiraamatud.