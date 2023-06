Kelmi pihtimus. Järjekordselt varga tagant varastamas

«Mingi jama on! Tom! Rahad on kinni. Proovisin kaardiga automaadist plekki välja võtta. Sain ainult mõnisada eurot. Netipanka enam sisse ei pääse!» seletas Katana ning ütles, et ma konto omaniku panka saadaks «asja uurima».

«Hull oled või? See kutt on alles laps! Ta ei oskaks seal midagi rääkida! Mida oskab üks pooletoobine seal uurida?»

«Ära rohkem sinna rahasid saada! Pane pidurit, kui on võimalik,» ütlesin Katanale kinni jäänud rahade pärast muret tundes. Olin oma õnged vette visanud. See siin oli minu viimane konks. «Ärge saatke, eks? Enne, kui on teada, et need sealt kätte saab,» ütlesin Katanale.