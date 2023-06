«Tulge, lapsed, las ma katsun teid...»

Majas on vastik keedetud lillkapsa hais. Istume koos Konradi ja Elviraga köögilaua äärde. Nad on kasuvanemad ja see tähendab, et nad hoolitsevad meie eest, kui ema ja isa seda teha ei saa. Konradi silmad prilliklaaside taga näevad välja nagu surnud kärbsed. Surnud läikivrohelised ilma tiibadeta porikärbsed, ning kui ta oma käriseva häälega muudkui räägib ja räägib, on tema suu nagu must auk. Me saame apelsinimahla ja kukleid. Mahl on liiga kange. Ma ei saa neelata, sest see paneb kurgu kipitama ja nutt tuleb peale, kuigi ma ei taha. Elvira vaatab mulle otsa ja naeratab, ehkki ma tean, et ta on kuri. Südames on ta kuri, sest ei taha meid siia. Mitte kumbagi meist. Konrad oli see, kes otsustas, et meist saavad nende kasulapsed. Ma lihtsalt tean seda.