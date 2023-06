Menukas Eesti lugemisäpis on nüüd ka inimhäälel sisse loetud audioraamatud

«Elisa Raamat on aastast-aastasse järjest kasvanud ning äppi on selle turule tulemisest saadik alla laetud ligi 175 000 korda. Viimastel aastatel on teenus näidanud veelgi suuremaid kasvunumbreid ja kasutusaktiivsust, kusjuures keskmiselt luges üks klient aastas 20 raamatut,» lausus Ploomann. «Seda, et äpi on enda jaoks üles leidnud järjest rohkemad inimesed, ilmestab selgelt ka see, et möödunud aasta kõige edukamat teost avati enam kui 50 000 korda ning pea kõiki raamatuid avati vähemalt üks kord,» lisas ta.