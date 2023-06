«Kõik ei saa ju endale lubada Šveitsi minekut ...»

Ta noppis ühe rohututi üles. See nägi välja nagu veel sada teist rohututti, kuid ta teadis, et see on seesama tutt, mis on teda juba nädalaid painanud. Ta oli selle kõik variandid põhjalikult läbi uurinud, kummardunud suurendusklaasiga karbile trükitud pildi kohale, et võrrelda viimastki pisidetaili – lapilist pruuni rohtu, siledat valget lund allservas –, ja ometi tundus see tutt olevat mõne hoopis teise pusle tükk. Sellest hoolimata tusatses Felix selle juures tubli veerand tundi, enne kui tüki homseks kõrvale tõstis ning taevahunnikust muist taevast kätte võttis. Kahvatusinine, ei ainsatki eristavat tunnust, kolm sissepoole ja üks väljapoole. Ta ei teadnud, mis nende sisse- ja väljapoole asjade õiged nimed olid või kas neil üldse oli mõni õige nimi, aga nii ta neid kutsus. Sissepoole ja väljapoole. Mitte et seal vahet oli: kõik need olid vales kohas või õhkõrnalt valet sinist tooni. Karbil oli kirjas «8+». Felix mühatas.