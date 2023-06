Eesti keeles ilmus lõpuks ometi Gabriel García Márqueze esimene oluline teos

1955. aastal ilmunud lühiromaan «Kõdulehed» on maagilise realismi meistri Gabriel García Márqueze esimene oluline teos. Huvitav fakt on ka see, et väljamõeldud linn Macondo, mis ei ole mitte ainult Márqueze «Saja aasta üksilduse», vaid ka tema hilisemate teoste taustaks, ilmub selles raamatus lugeja ette esimest korda.