«Tal on süda paha, sest teeb midagi, mida ei tohi, kuid veelgi tugevamini levib temas miski muu»

Asfalt kuumab ja annab läbi kingataldade sooja. Harriet on riietunud üleni musta, sest matustel tehakse nii. Ta õlal ripub isa kaamerakott, mida ta maha ei toeta. Isegi mitte siis, kui saab teada, et rong hilineb ja neil tuleb seal veel omajagu seista, enne kui ta võib selle käest panna. Kotis on tuhandeid kroone väärt objektiivid. Ta teab, et varustus on isale tähtis. Samuti teab ta, et kannab õlal oma tulevikku, sest kunagi pärib ta kõik, ja iga kord, kui isa seda talle ütleb, vajutataks ta õlgadele otsekui mingi koorem. Kord nädalas hooldab isa fotoaparaati ja siis tahab isa alati, et Harriet oleks juures. Nad istuvad köögilambi hõõguvkollases valguses ja laovad objektiivid üksteise järel köögilauale ning mõnikord ulatab isa ühe talle, öeldes, et ta võib seda katsuda. «Vaata seda poissi,» ütleb ta. Ja tema kaalub seda käes, objektiiv on massiivne ja raske, tahab maa poole vajuda. «Ja seda,» jätkab isa. Ta ulatab järgmise. «Vahi seda poissi ka.» Isa nimetab erinevaid asju sageli poissideks. Iseäranis selliseid, mille ta on ise ostnud ja mille eest hoolitseb, ent ka muud. Näiteks autoga sõites. Ta võib metskitse nähes järsku kinni pidada ja osutada: «Vaata seda poissi.» Ka metsas langenud puu võib olla poiss, kui see on suur puu. Kuid enamasti käib see omandi, mitte vaid oma asjade kohta, ta on helde ka teistele kuuluvate asjade tunnustamisega. Ta võib autos vilet lüüa, kui satub mõne Porsche taha. «Vahi aga seda poissi.» See on tore omadus, Harrietile meeldib isa neil kordadel.