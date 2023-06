4 elumuutvat raamatut, mida Harry Styles igaühel lugeda soovitab

Haruki Murakami, «Norra mets»

Harry Styles on palju rääkinud oma armastusest «Norra metsa» ja selle autori Murakami vastu. Mees kirjeldas seda kui esimest raamatut, mida ta ei suutnud käest panna, mis on teatavasti põneva raamatu tundemärk. Raamatu keskmes on tegelane nimega Toru Watanabe, kes mõtiskleb enda minevikust: ülikooliajast, esimesest armastusest ja kaotustest-võitudest.

Hermann Hesse, «Siddhartha»

See kirjandusklassika kuulub samuti Harry Stylesi favoriitide hulka. Loo peategelane Siddhartha jätab kõrvale oma privilegeeritud elu ning asub selle asemel spirituaalsele teekonnale. Raamat pakub rohkelt tarkuseteri ja taipamisi ning aitab lugejal ennast leida. Suure tõenäosusega vaatad «Siddhartha» läbi lugemise järel elu uue pilguga.

Joan Didion, «The White Album»

Joan Didion on üks Harry Stylesi lemmikumaid autoreid. Teda on märgatud lava taga Didioni raamatuid lugemas ja tema raamatutega raamatupoodidest lahkumas. «The White Album» on esseede kogu, mis ilmus esimest korda 1979. aastal ning see kirjeldab sündmusterohkeid 60ndaid ja nende järelkaja. Didion kirjeldab kümnendi kõige mõjukamaid sündmusi ja suundumusi, määratledes paljude kriitikute hinnangul selle ajastu Ameerikat.

Richard Brautigan, « Arbuusisuhkrus »