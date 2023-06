Kuhu kadus tüdruk, kes kolm päeva liikumatult ja sõnagi rääkimata rannas istus?

Cardell tõttab üle silla, möödub Punastest Aitadest, kus ainult külm suudab rahva nii tarmukalt tunglema panna. Kevad on tulekul ja pimedus tõmbab saba jalge vahele, nüüd tuleb luuda viibutada ja valmistuda parimal võimalikul moel saabuvaks kauplemishooajaks. Ahtalt vette tungiva neemenina juures läheb üle Klara järve sild, mis on küll Strömmeni sillast pikem ja kipakam, kuid kose eest paremini kaitstud. Cardell hoiab igaks juhuks tervet kätt käsipuuks pingutatud nööril ja tõdeb ümbrust uurides, et piigal oli õigus: järve mõrrasulased on lõpuks pärale jõudnud ja paadid kaldale vedanud. Nende laagrist tõuseb suitsu.

Piki laheranda kulgev tee ei paku jalale kindlat tuge. Salakaval külmunud maa võib kontsade all igal hetkel praguneda ja saapa külma savisse uputada, jää on pesadest välja tõuganud veerkivid, mida ei saa usaldada. Cardell lonkab vandesõnu pildudes ebaühtlases rütmis edasi. Ta jõuab kalurite laagrisse ilma hullemate vahejuhtumiteta. Võrgud on pingutatud rividena maasse taotud vabede vahele ning nendega tegelevad naised ja lapsed paikavad nööriga võrgusilmadesse tekkinud auke. Mehed on ametis oma paatide juures, olles süvenenud kõiksugu toimingutesse, mille peale Cardelli mõistus ei hakka. Kohmetuna ja nähtamatuna tardub ta paigale, kuni kohtab kellegi pilku ja seab sammud takseerija suunas. Takuse juuksepahmakaga habemik istub järil õngekonksude rivi ees ja Cardell ei oska öelda, kas on tahm vanamehe valged juuksed ära määrinud või on tumedad juuksekarvad segamini hallidega. Kahtlemata on mees pandud tulevalvuriks oma kõrge ea tõttu. Cardell tunneb, kuidas üks vidukil silm tema välimust mõõdab, pannes tähele ta kroonusaapaid ja valget vööd pealiskuue all ning peatudes pikemalt tulest näritud näol. Ta köhatab kohmetult.