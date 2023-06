Kas see on maailma vanim raamat?

Fragment leiti juba 1902. aastal muumia mähise vahelt. Kuna see on 400 aastat vanem kui seni teadaolevad varasemad raamatud, seab see leid kahtluse alla hetkel aktsepteeritud raamatute ajaloo ajaskaala, edastab Fine Books.

Seni teadaolevad varaseimad köidetud raamatud on aastatest 150-250 pKr. Kaks näidet neist asuvad Briti raamatukogus ja Chester Beatty raamatukogus Dublinis. «Grazi muumiaraamat on loodud 400 aastat varem, mis teeb sellest raamatu vormi seni teadaoleva vanima säilinud näite,» ütlesid Grazi ülikooli raamatukogu erikoosakonna juhid Erich Renhart ja Thomas Csanády.

«Siiski pole ebatõenäoline, et selliseid fragmente on ka teistes kogudes, mida pole seni süstemaatiliselt läbi otsitud. Lõppude lõpuks oli papüürus suhteliselt odav kirjutusmaterjal ja suur hulk fragmente on säilinud,» ütles Renhart.

Papüürusefragment mõõtmetega umbes 15 x 25 cm avastati Hibehi (tänapäeval El Hiba) Egiptuse nekropolist kaevamiste käigus. Fragment kuulub nüüd kogusse, mis koosneb 52 papüürusesemest, millest mõned olid nn kartonaaziks muumia ümbriste jaoks Ptolemaiose perioodil (305-30 eKr). Niinimetatud Grazi mumiaraamat on bifolium (volditud leht) märkmikust, kuhu on märgitud õlle ja õli maksude arvestus kreeka keeles umbes 260. aastal eKr.