Ilmus sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia käsiraamat Eesti autoritelt

Antropoloogia on teadus inimesest kõige laiemas mõttes, see uurib inimeste käitumist, kultuure, sotsiaalseid struktuure, esemeid ning nende muutumist ajas. Antropoloogid osutavad, et indiviidide, gruppide ja ühiskondade mõistmiseks ning inimeste erinevustes ja sarnasustes orienteerumiseks tuleb mõista konteksti, milles inimesed tegutsevad, ning mõtestada nende kogemust. Tänapäeva maailmas on see oskus üha vajalikum.