Kui murdvaras leiab keldrist midagi nii hirmsat, et aju ei suuda seda vastu võtta

ILMA NÄOTA OLENDID läksid lossi juures bussist maha. Daniel kissitas lühinägelikult silmi ja püüdis ohtu hinnata. Prillid olid katki läinud, kui ta eelmine kord peksa sai. Ta tundis, kuidas hirm nagu jäine hingus krae vahele poeb, ehkki suveöö oli soe. Niihästi politsei kui ka need teised, kes teda taga otsisid, võisid iga hetk välja ilmuda. Ta ei pööranud kuigi suurt tähelepanu noorele lapsevankriga naisele ja vanemale rulaatoriga daamile, kui nood bussist väljusid. Seejärel tuli üks temavanune tüüp, must T-särk seljas ja teksased jalas. Tal olid vägevad lihased, tumedad päikeseprillid ning kui ta suu pärani ajas ja haigutas, paistsid teravad hambad. See rebase moodi välimus oli Danielile tuttav ning tal oli raske hingata. Jalad vaevu kandsid. Ta tõmbas suure ratastega koti endale lähemale. Toetus vastu bussiputka seina. Tüüp tuli otse tema poole. Tal oli nuga käes. See läikis bussi esitulede valgel ja näis olevat laia teraga väits. Daniel poleks eluilmaski suutnud tolle musta rõivastatud mehe eest ära joosta. Polnud lootustki. Seepärast puges ta kaugemale bussiputka taha, pani silmad kinni ja ootas surmahoopi. Ta oli just 24aastaseks saanud, tema surm oleks homsetes lehtedes peamine teema. Kirjutataks 24aastasest, kellest sai jõuguvägivalla järgmine ohver. Parimal juhul ei küsitleks nad tema isa. Kui vanamees kõva auru all on, ei tule talle ehk meeldegi, et tal on poeg. Daniel ootas. Ent midagi ei juhtunud. Ta avas ettevaatlikult silmad ja nägi musta rõivastatud mehe selga. See, mida too käes hoidis, polnud nuga, vaid hõbedakarva mobiil. Daniel nägi, kuidas mees seda kõrva ääres hoidis. Ta vajus kergendustundest kokku. Kükitas, pea põlvede vahel, veri kohises kõrvus ja pööritus tuli lainetena. Kui ta ennast taas jalule ajas, oli mees kadunud. Oli ta üldse päriselt olemas olnud? Liigagi tihti juhtus nii, et seda, mis tal peast läbi käis, ei olnud päriselt olemas. Ta oli selle kohta kirjutanud paberitükkidele mõne luuletuse, mida hoidis kõige alumises sahtlis, kus olid sokid, aluspüksid ja huuletubakas. Kunagi oli tema rootsi keele ja ajaloo õpetaja öelnud, et temas elab poeet. Seda hetke meenutas ta tihti. Daniel, sa oskad tõepoolest ennast väljendada ja sul on hea pea. Hoia seda võimet.