Kaunile Eestimaa suvele pühendatud luulevõistlus «Luulelumm» kutsub osalema

Luulevõistlusel osalemiseks tuleb saata oma luuletus aadressile luuletus@toimetaja.eu . Luuletus avaldatakse kuni kolme päeva jooksul. Luulesõbrad on oodatud ka teiste luuletusi hindama, sest auhind loositakse välja kümne enim hääli teeninud luuletuse autori vahel.

Tööde esitamise tähtpäev on 15. august. Võitjad tehakse teatavaks 21. augustil. Võistlusele on oma värsiloominguga teretulnud nii kogenud sõnaseadjad kui ka algajad luuletajad. Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni kolm luuletust.

Korraldajad ei sea võistluse tarvis loodud poeesiale mingeid muid tingimusi peale selle, et iga võistlustöö peab olema seotud mõne kindla kohaga Eestis. Armsatest ja omapärastest Eestimaa nurkadest kõnelevad värsid võivad olla inspireeritud kõigest: maalilisest loodusest, krutskeid täis külaelust või toredatest linnatoimetustestki.

«Eestimaa on igal aastaajal võluv, aga suvel märkame seda ilu rohkem. Meil on siis enam aega ümbritsevat näha ja küllap ka mõelda, miks mõni paik siin päikese all köidab meid kuidagi erilisemalt. Julgustame kõiki, kes oskavad hinnata oma kodukandi ilu ja soovivad seda teistegagi jagada, saatma oma mõtted Toimetaja tõlkebüroo luulevõistlusele. Samuti julgustame võistlusel osalema luulesõpru, kes kirjutavad luuletusi, kuid pole veel leidnud võimalust nende avaldamiseks,» kutsub Toimetaja tõlkebüroo tegevjuht Külli Kittus.