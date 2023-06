Raamatud, mida enne laulu- ja tantsupidu tujutekitamiseks lugeda

Ees on XIII noorte laulu- ja tantsupidu «Püha on maa». Selleks, et ajaloo kohta rohkem teada ja tekitada õige peomeeleolu, saab lugeda-lehitseda raamatuid, mis just selleks puhuks on välja antud. Siin on valik laste-, ajaloo- ja pildiraamatuid, mis annavad hea ülevaate nii laulu- kui tantsupidude traditsioonist.