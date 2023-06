Maailma suurim eneseabiraamatute kirjastaja avaldas Eesti naise raamatu. «See tundub siiani uskumatu!»

«Võiks arvata, et ma tunnen kergendust, kuid see kõik on ju alles algus,» rõõmustab värske rahvusvaheline autor Kristina, kes ühtlasi on ka ühe maailma suurima haridusplatvormi, kahekümne miljoni «õpilasega» Mindvalley kaaslooja. «Tegelikult on see olnud keeruline teekond ja siia on läinud palju töötunde. Pean tunnistama, et see tundub siiani uskumatu,» nendib ta.

Kristina raamat kasvas välja ta oma elukogemusest ja enne, kui kogemusest sai raamat, sai sellest Mindvalley kursus «Ela oma reeglite järgi», mis on avaldanud mõju kümnetele tuhandetele inimestele, kes oma kogemust Kristina kursusest Mindvalley lehel jagavad.

Kristina Mänd-Lakhiani raamat «Becoming Flawesome» USA raamatupoes. Foto: Erakogu

Kristina mängis ingliskeelsete sõnadega awesome (suurepärane) ja flaws (vead) ning leidis, et need mõlemad on autentse inimese osad. «Nii tuligi pealkiri «Becoming Flawesome». Olin ise elus kohas, kus taipasin, et ma ei elanud päris nii nagu minu jaoks õige oli. Maailmas, kus on pidevalt üksteisest mööda jooksmist, võistlemist ja ellujäämist, on vaja endalt küsida, kas ma olen tõesti rahul, kas ma liigun õiges suunas? Kuidas ma saan teha edukat karjääri, aga olla alati olemas oma lastele ja endale? Kuidas aru saada, kes ma sisimas olen, mida ma siin elus teen?»

Töötades igapäevaselt koos bestsellerite autorite ja tuntud õpetajatega taipas Kristina, et tal on käes ainulaadne vaatenurk. Ta muutis oma elu, lõi kursuse ja kiirelt hakkas tulema soe vastuvõtt. Nii saigi järgmiseks unistuseks oma raamat, mis esiti on ka Eestis müügil inglise keelsena, kuid juba selle aasta lõpus ilmub ka eestikeelne versioon.