Psühholoog: ühele inimesele on õnneks vähe vaja, teisele väga palju

Psühholoog Toivo Niiberg on andnud välja raamatu «Ela ja küsi!», mis sisaldab 500 erinevat küsimust, mida on Toivo Niibergile esitatud tema loengutes ja seminarides. Küsimusele, mis on õnn, vastab Niiberg, et pealiskaudsel vaatlemisel näib, et õnn sõltub väga palju juhustest. Teisalt näeme, et ühele inimesele on õnneks vaja väga vähe, teisele väga palju: poolkuivanud leivakannika nägemine prügikastis teeb sandile rõõmu, kuid seda näriva sandi nägemine ajab miljonäril mitmeks päevaks isu ära.