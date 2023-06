LUGEMISSOOVITUS ⟩ Elulugu, mis on täiesti romaanivääriliselt kirja pandud

Kõige äkilisem meelevauhk ongi see, kui loen mingist teemast, mis pole üldse minu teema ja ühtäkki tajun, et see värk on just nüüd just minu jaoks igavesti köitvaks kirjutet. Nii läkski. Aitäh!

PS! Kümmekond aastat tagasi, mil töötasin kirjanike liidus, koputas mu kambrikese uksele üks härrasmees Leedust ja palus tagasihoidlikult, et kas ma saaksin teda Lembit Ulfsakiga kokku viia. Et ta ei osanud mujale uurima tulla. Nägu tundus kuidagi tuttav, nimi ka… Pakkusin kohvi ja vaatasin vaikselt, et mul on ainult Juhan Ulfsaki telefoninumber. Hea Juhan tõstis õnneks toru ja andis oma isa numbri, sain ühenduse. Leppisin kohtumise Olde Hansasse, Lembit oli kohal nagu keravälk. Leedulane oli Juozas Budraitis – noorematele teadmiseks, et Budraitis ja Ulfsak olivad aastakest nelikümmend tagasi toonase Nõukogude Liidu ühed kõvemad kinonäitlejad. Hea meel, et õnnestus vanad kamud kokku viia. Ja see vist oligi viimane kord, kui Lembit Ulfsakiga kohtusin. Tal oli siis tõesti rõõmus meel. Imelik on me elu. Ja imeline.