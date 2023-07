Ennustaja teab, kes petab, ennustaja teab, kes on mõrvatud ...

Kristina värises üle keha ja vaatas valvsalt Kristofferile otsa, justkui otsides märke sellest, et too teda ei usu. Seejärel rääkis ta edasi: «Ma mõtlesin kohe selle uue tüdruku peale, kes Morgani töö juures praktikal on – Jenny Lovik. Tal on pikad heledad juuksed ja Morgan on öelnud, et tüdruku energia ja loovus avaldavad muljet. Kristoffer, kas sa saad aru? See on tõsi! Liiga palju üksikasju läheb täppi, nii et ma ei saa tema juttu tähelepanuta jätta. Magdalena näeb pilte. Ta kirjeldas vanaaegset mööblit, kaminat erkeris ja salongi juugendimaigulisi aknaid. Spaa kristall-lühtreid. Kollast kellatorniga maja, järve ja valget supelmaja silla otsas, kus Morgan toda blondi naist suudles. Siis ma taipasin, et see oli Loka Brunnis. Ma nägin seda nii selgesti, nagu oleksin ise seal olnud. Morgan käis just tööasjus seal mingil konverentsil. Lokas. Mis sa selle peale ütled?» Kristina vangutas pead. «Ma tundsin seda. Ta on olnud ootamatult rõõmus, ilma et ma oleksin sellele põhjust leidnud. Ta võib akna all seista ja millegi või kellegi peale mõeldes naeratada. Kui ma küsin, mis on, vastab ta, et ei midagi erilist. Kristoffer, kas sa nüüd saad aru, et see läks täppi?»