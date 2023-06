Nõuanded, kuidas kahjustavaid harjumusi hoopis väestavateks muuta

Sellised harjumused võivad olla kahjustavad või väestavad. Kuidas selgeks teha, et millised harjumused sind juhivad ning kuidas muuta kahjustavad harjumused väestavateks?

«Harjumused on salapärased programmid meie sees, mis on sageli teadvustamata. Kuid just harjumused loovad meie elu ja seisundeid,» selgitab Maria.