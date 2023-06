Lastevaba elu omal soovil

Aeg-ajalt on ilmunud meedias lugusid inimestest, kes on otsustanud lapsi mitte saada. Kogukond kasutab enda kohta väljendit childfree («lastevaba), mida edaspidi käesolevas postituses ka kasutatakse. Suur osa neist lugudest on sellised, kus pannakse nende inimeste valikuid küsimärgi alla: kas nad peaksid maksma lastetusmaksu, kui palju neil on õigust saada tulevikus pensioni, kui väärtuslikud ühiskonnaliikmed nad on jne. Kui lugeda arvamusavaldusi, on näha sageli kokkupõrget lasteta elustiili toetajate ning selle hukkamõistjate vahel. Läbi aastate on tehtud palju uurimusi lastevabadest inimestest ning nende valikutest. Üht raamatukaante vahele jõudnud uurimust sel teemal tutvustamegi. Loe edasi RaRa blogist.