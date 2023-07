Alvar Soesoo: emotsioonide juurest teadmisteni minek läheb järjest keerulisemaks

Ta toob ka välja, et igasugused petitsioonid teevad maailma ainult kurvemaks. «Meil on vaja indiviide, kes iseenda sees võtaks selle raamatu ette, mõtleks selle asja läbi ja rakendaks seda enda peal, mitte oma naise või laste või vanavanemate peal.»

Aabits emotsioonidest puhastumiseks

Villido kirjutatud raamat on Soesoo sõnul justkui aabits, mis võiks kõige paremini sobida alates 14. eluaastast ja sealt edasi. «Ma arvan, et tegu on võtmega kuidas üle saada praegu aset leidvast vaimsest kriisist. 30-selt oleme me nii lollid, kui üldse saame olla, kuna siis kipume me arvama, et oleme kõikvõimsad. Süsteem on meile selleks tee juba ette rajanud. On võimalik, et 50-ndates hakkab inimene ennast uuesti otsima, ja tihti ka leidma. Saadakse aru, et meile etteantud tee ei olnud päris õige,» selgitab Soesoo.

Ta lisab, et raamat õpetab, kuidas jõuda päris teadmisteni. Autor näitab lugejale, kuidas sinna jõuda, seda läbi seletuste ja raamatus kirjeldatud praktikate. Täielikult teadmisteni jõudmine on iga inimese oma tee, see võib olla sirgem või käänulisem, aga seda ei saa universaalselt ette kirjeldada. Mingi leidmise ja avastamise moment jääb igale inimesele enesele, tema enese arengu teel.