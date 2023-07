Ilmus raamat legendaarsest jalgpallurist, kes oli küll enesekeskne ja edev, aga heade kavatsustega

Edson Arantes do Nascimento, pereringis Dico, maailma jaoks Pelé, oli Brasiilia jalgpallikoondise ründaja – karismaatiline isiksus, kelle emotsionaalsus ja särav naeratus soojendasid ja lummasid ümbritsevaid inimesi ning rahvamasse. Ta oli kolmekordne maailmameister jalgpallis, äärmiselt edukas ärimees – tõelise ikooni staatuses superstaar. Mõnikord rääkis ta endast kõrvaltvaatajana: «Kuhu iganes sa ka ei läheks, igal pool on kolm ikooni, mida kogu maailm tunneb: Jeesus Kristus, Pelé ja Coca-Cola.» Pelé võis küll olla enesekeskne ja edev, ent rakendas oma ülemaailmse populaarsuse heade eesmärkide teenistusse – ta tegutses väsimatult UNICEF-i hea tahte saadikuna, võideldes laste põhiõiguste, sealhulgas hariduse ja tervishoiu eest, ning propageeris jalgpalli kui jogo bonito’t ehk ilusat mängu.

Raamat otsib vastust küsimusele, milline on see unikaalne anne või omaduste kogum, mis teeb ühest inimesest juba eluajal legendi. Mille põhjal kujuneb universaalselt aktsepteeritav arusaam, et üks jalgpallimängija on oma alal maailma kõigi aegade parim, jäädes teiste jaoks igavesti mõõdupuuks? Autor kirjeldab kaasahaaravalt ühe maailma ajalukku kustumatu jälje jätnud tähe kujunemislugu – väga vaestest oludest pärit kleenukesest poisist maailma tippu kuuluvaks sportlaseks. Lugeja saab kaasa elada ka medali teisele küljele: millist hinda tuleb maksta edu, kuulsuse ja rikkuse eest?