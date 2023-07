Uus raamat paljastab, miks Jackie Onassis Madonnat ei sallinud

Biograaf J. Randy Taraborrelli, kelle sulest ilmub peagi raamat «Jackie: Public, Private, Secret» [Jackie: avalik, privaatne, salajane – toim] rääkis ajakirjale People, et endine USA esileedi polnud vaimustuses, kui tema pojal John F. Kennedyl oli 1980. aastate lõpus Madonnaga suhe. Kuigi siiani on oletatud, et Madonna ei meeldinud Onassisele seepärast, et ta meenutas välimuse poolest Marilyn Monroe'd, ütles Taraborrelli, et see polnud sugugi Jackie Onassise põhiprobleem.