«Trainspottingu» autor Irvine Welsh: nüüd on kõik pe***s isegi siis, kui sa ei tarvita narkootikume

Irvine Welsh Foto: SWNS/Scanpix

Kultusteos ilmus 1990. aastate alguses, kui Welsh oli 35-aastane, kuid selle fännibaas on aastate jooksul oluliselt kasvanud ning kui esimesed lugejad on juba 50. eluaastates, siis uusi lugejaid tuleb pidevalt peale. Kirjaniku sõnul näidatakse aeg-ajalt teles tema romaani põhjal tehtud filmi uuesti ja iga kord tõusevad pärast seda ka teose müüginumbrid.

Juubeli puhul valmib peagi ka muusikal, milles kirjanik kaasa lööb. «Mõtlesin, et kui mina seda ei tee, teeb seda keegi selline nagu Andrew Lloyd Webber siis, kui mina juba kaminasimsil urnis puhkan,» märkis ta, et ei saanud lasta kellelgi teisel oma loomingut lavastada.

«Nii et seal on mõned uued tegelased ning ausalt öeldes on see päris palju süngem kui raamat või film. See on üsna intensiivne, kuid loodetavasti suurepärane kogemus,» ütles ta.

Welshi sõnul on väga üllatav, et raamat, mille kirjutamist ta alustas 28-aastaselt, on endiselt sama oluline, kui ta läheneb 65. eluaastale, eriti kui vaadata maailma, mida ta kirjeldas. «Kirjutasin asjadest, millele tol ajal polnud veel mõisteid, nagu näiteks toksiline maskuliinsus,» tõi ta välja.