Ilmus Henriko Uibo armas lasteraamat «Pelgulinna printsessid»

«Jete, kallis, kas kõik on hästi? Ega Sära ei teinud seda meelega, mänguhoos ei pannud ta tähele, et sinu poole mängumajast sassi ajas. Saan aru, et sa oled nukker ja kurb ja ehk isegi pahane, ning sul on selleks täielik õigus. Aga teeme nii, et sa võid kurb ja pahane olla nii kaua, kuni tunned, et kõik paha on sinust välja läinud. Kui tuju on juba parem, siis ole pai, tule ja räägi mulle, mis sul tuju pahaks tegi. Eks ole? Või kui sa tahad, siis võid seda ka kohe teha.»