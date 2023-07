LOHETÄTOVEERINGUGA TÜDRUK ⟩ «Millenniumi» sarjas ilmub seitsmes romaan, mille kirjutamise võttis üle Karin Smirnoff

Pärast autori surma ilmusid veel «Tüdruk, kes mängis tulega» ja «Purustatud õhuloss». Hiljem jätkas «Millenniumi» sarja Rootsi kirjanik David Lagercrantz, kes kirjutas lisaks kolm raamatut: «See, mis ei tapa», «Mees, kes otsis oma varju» ja «Tüdruk, kes peab surema».

Kuigi Stieg Larsson jõudis enne surma kolm raamatut kirja panna, olid tema plaanid palju suuremad ja tegelikult nägi tema plaan ette vähemalt kümmet raamatut, vahendab Reading Addicts.

David Lagercrantzilt võttis teatepulga üle Rootsi kirjanik Karin Smirnoff, kelle sulest ilmus sarja seitsmes raamat nimega «The Girl in the Eagle's Talons» («Tüdruk kotkaküünistes»). Karin Smirnoff on esimene naisautor, kes kirjeldab häkkerdetektiivi Lisbeth Salanderi teekonda. Raamat ilmus eelmisel aastal rootsi keeles pealkirjaga «Havsörnens Skrik» ning ingliskeelne tõlge jõuab raamatupoodidsse tänavu augusti lõpus.

Seitsmenda romaani tegevus toimub Põhja-Rootsis ja Lisbeth teeb taas koostööd oma pikaajalise partneri Mikael Blomkvistiga. Arvestades, et esimest kuut raamatut on üle maailma kõigi väljaannete ja keelte peale kokku müüdud üle 100 miljoni eksemplari, pole kahtlustki, et uue teose vastu on väga suur huvi.