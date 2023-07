Raamat, mis kindlate (toidu)veendumustega inimese kindlasti välja vihastab

Tugev lugemine, ärgitab mõtlema. Mitte kohe kaasa mõtlema ega lambist vastu ütlema, saati veel innustunult noogutama või tõrgestunult põtkima. Kuigi terahaaval kõike mainitut muidugi ka. Ühtki kindlate (toidu)veendumustega inimest ei tohiks see raamat välja vihastamata jätta. Samas igale avatud (maitse)meelega lugejale võiks siinkohal soovitada ajusse ja riiulile ruumitegu.

Tõepoolest, me mõtleme sellest, mida me sööme, natuke kivinenult. Vanasti ei mõeldud üldse. Ei toidust ega muust. Elati, jäeti mõtlemata ja surdi, vahepeal väheke söödi siis, kui oli, mida süüa. Enamasti eriti ei olnud. Sellest on tänapäeva traditsiooni jäänud mitmedki kummalised kördid. Näiteks kaerahelbepuder, mida olen isegi sel sajandil näinud toiduks tunnistatavat. Olen kohanud mitut inimest seda ollust päriselt söömas! Antropoloog minus andis alla ja lahkus jubeda vaatepildi juurest kiiresti…