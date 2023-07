LUGEMISSOOVITUS ⟩ Tuntud krimikirjanik üllatab ja viib hoopis mõõduka ulme radadele

Jo Nesbø on tänapäeva Norra kirjandusest meie lugejale võib-olla kõige tuntum nimi. Sest ta on tõesti nii palju teinud. Jah, paljudele on tema tumemeelsed Harry Hole Oslo-krimivikud vast kõige iseloomulikum lugemine. Ja eks ta läbi nende ka üleilmse tuntuse saavutas. Noorematele ent on hoopis doktor Proktori lood avaväravaks raamatute maailma – Nesbø on tõesti ka üsna andekas lastekirjanik. Ja talle meeldib üllatada.

Jo Nesbø, «Rotisaar ja teisi lühijutte». Foto: Raamat

Siinkohal läheb autor sujuvalt mõõduka ulme radadele. Ta ei kihuta kosmosesse, ta ei loo suuri fantaasiamaailmu, kus lohed ja tötskääbikud seitsme kuningriigi piiridel virtuaalset krüptoverd valavad. Ta püsib me endi maailmas – mis pahedest ja tumevikust teadagi tulvil – ent nihestab seda piisavalt väheke, et looilm poleks enam päris see. Et me ei tunneks seal end liiga koduselt, kuid ometi tuttavlikult.

See minimaalse võimaliku nihestuse nõks oli omane ka n-ö kuldajastu ulmele. Meenutagem Clifford Simakit kasvõi. Kõik on justkui jube tavaline, kuni… kuni korraga on väga ebatavaline. Ja tundub ometi võimalik. Võimas toime, soovitan lugeda!