Ilmunud on Ursula K. Le Guini jutukogu «Neli teed andestuseni»

Ameerika Ulmekirjanike Assotsiatsiooni (SFWA) 20. suurmeistri (2003) Ursula K. Le Guini kogumik «Neli teed andestuseni» (Four Ways to Forgiveness; 1995) kuulub tema legendaarsesse Haini tsüklisse ning jutustab loo Wereli ja Yeowe kaksikplaneetidest, mille asukad, kes on aastasadu traditsiooniliselt jagunenud omanikeks ja nende «omandiks» – orjadeks, peavad pärast verist kodusõja- ja revolutsioonilainet õppima elama uues maailmas. Ühtlasi saame just selles raamatus vast kõige põhjalikuma kirjelduse kirjaniku Oikumeeni-maailma peaplaneedi Haini kultuurist ja elukeskkonnast.

«Neli teed andestuseni» on 15. eestikeelne Ursula K. Le Guini raamat. Orpheuse Raamatukogus on varem ilmunud tema Meremaa-tsükli lühiproosa ja sekundaarartiklite kogumik «Meremaa jutud» (OR 3/2012), kirjaniku auhinnatumaid ning tuntumaid romaane, ka Eesti ulmeauhinnaga Stalker pärjatud «Ilmajäetud. Mitmeti mõistetav utoopia» (OR 4/2018) ja üks tema viimaseid romaane «Pajatus» (OR 4/2022), mis võitis 2001 aasta parima teadusfantastilise romaani Locuse preemia.