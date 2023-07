OTSID UUT LUGEMIST? ⟩ Kaart näitab, milline raamat on igas riigis kõige kõrgemalt hinnatud

Kaardil on välja toodud ka eestlaste lemmik, milleks on Eno Raua lasteraamatu «Naksitrallid» esimene ja teine osa. Soomlased on kõrgemalt hinnanud Väinö Linna triloogia «Täällä Pohjantähden alla» («Siin põhjatähe all»). USAs on kõrgeimalt hinnatud Brandon Sandersoni raamatut «Words of Radiance» (Säravad sõnad), mis on tema fantaasiasarja «The Stormlight Archive» (Tormivalguse arhiiv) teine osa.