«Nad on lihtsameelsed ja teoajudega olevused ning mõtlemiseks pole nad tõesti loodud»

Kui sa täna hommikul oled juba teinud kuut ilmvõimatut asja, siis miks mitte panna kogu loole punkt Millitees – Universumi Lõpu restoranis?

Täpselt seda Arthur Dent ja tähelaeva Kuldsüda ülejäänud meeskond plaanivadki teha. Enne tuleb neil vaid põgeneda vogonite eest, pääseda Galaktika kõige totaalsemalt kurjust täis maailmast ning õpetada kosmoselaevale, kuidas valmistada üks korralik tass teed.

Ja kas keegi üldse taipas restorani laua kinni panna?

Loe raamatust katkendit!

***

Douglas Adams, «Universumi Lõpu restoran». Foto: Raamat

Nagu kõik vogonite laevad, nägi seegi välja mitte niivõrd disainitud, kuivõrd kõvaks tarretatud. Ebameeldivad kollased klombid ja moodustised, mis sellest näotu nurga all esile tungisid, oleksid moonutanud enamiku laevade välimust, kuid siin oli see kahjuks juba võimatu. Taevas on nähtud koledamaidki asju, aga mitte kuigi usaldusväärsete tunnistajate poolt.

Ausalt öeldes, et vogonite laevast midagi veel inetumat näha, peaksite sinna sisse astuma ja vaatama vogonit. Kuid kui te olete arukas, siis on see täpipealt tegevus, millest te hoidute, sest üks keskmine vogon ei mõtle pikalt, enne kui teiega midagi nii mõttetult võigast ette võtab, et te soovite, et poleks kunagi sündinud – või (kui te olete selgema mõistusega mõtleja) et see vogon ei oleks kunagi sündinud.